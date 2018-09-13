Трамп выдвинул бывшего генконсула США во Владивостоке на пост посла в Таджикистане

Ранее Поммершайм работал заместителем посла США в Казахстане, а также занимал пост генерального консула во Владивостоке с 2004 по 2007 год. Он работал и на иных менее важных должностях в шести других американских дипмиссиях, в том числе в Китае и Японии. Поммершайм владеет русским, немецким, японским и китайским языками.