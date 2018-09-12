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Афганистан пересмотрит договор о безопасности с США
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Афганистан пересмотрит договор о безопасности с США 

Газета.Ru + ещё 3 12 сентября 2018
Парламент Афганистана выступил за пересмотр договора о безопасности с США после недавних вспышек насилия в стране, передает афганский телеканал 1TV.
По данным телеканала, договор позволял американским войскам оставаться в Афганистане после 2014 года, а также давал США право сохранить свои базы на территории страны.
Как стало известно, представитель парламента Афганистана назвал данное соглашение неэффективным и предложил пересмотреть условия текущего соглашения.
Подчеркивается, что инициатива была одобрена большинством голосов.
Ранее сообщалось, что смертник в Афганистане устроил взрыв в толпе демонстрантов.
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