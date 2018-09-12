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Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США
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Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США 

Аргументы Недели 12 сентября 2018
Фото: Аргументы Недели
Известный своими предсказаниями пастор-ясновидец из Нигерии Сильвестр Нманвоке сделал прогноз, в котором говорится о развале Соединенных Штатов в ходе Третьей мировой войны. Пророчество священнослужителя приведено в заметке, опубликованной отечественными СМИ.
Как пишет сайт vistanews.ru, Нманвоке предрек, что действующий президент США Дональд Трамп будет свергнут дьявольскими силами, чьим представителем является бывший глава Белого дома Барак Обама. По словам экстрасенса, разозленный из-за потери власти Трамп потратит свое состояние на развязывание войны против России и Северной Кореи, которых он обвинит в случившемся. Результатом конфликта станет крах Штатов, отмечается в прогнозе нигерийского пастора. Ранее сообщалось, что в сети появилось предсказание медиума Влада Росса, который полагает, что через несколько десятилетий Украина сможет захватить европейскую часть РФ.
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