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Колумбия — Аргентина — 0:0, США — Мексика — 1:0 (обзоры)
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Колумбия — Аргентина — 0:0, США — Мексика — 1:0 (обзоры) 

Soccer News 12 сентября 2018
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей.
Колумбия — Аргентина — 0:0  США — Мексика — 1:0
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