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Колумбия — Аргентина — 0:0, США — Мексика — 1:0 (обзоры)
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Колумбия — Аргентина — 0:0, США — Мексика — 1:0 (обзоры)
Soccer News
12 сентября 2018
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Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей.
Колумбия — Аргентина — 0:0 США — Мексика — 1:0
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