Ким Чен Ын и Дональд Трамп могут еще раз встретиться

«Мы стараемся сделать так, чтобы состоялась их следующая встреча», — отметил Си Цзиньпин.

По его словам, обращая внимание на долгосрочную перспективу, необходимо, чтобы в регионе была стабильная обстановка.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел на встречу в Сингапур на китайском самолете. Кроме того, накануне, 11 сентября, стало известно, что лидер Северной Кореи отправил президенту США письмо, в котором попросил о новой встрече.