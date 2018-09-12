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Ким Чен Ын и Дональд Трамп могут еще раз встретиться
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп могут еще раз встретиться 

Primpress + ещё 1 12 сентября 2018
Фото: Primpress
В среду, 12 сентября, председатель правления КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания IV ВЭФ сказал, что одобряет встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла в июне этого года в Сингапуре.
«Мы стараемся сделать так, чтобы состоялась их следующая встреча», — отметил Си Цзиньпин.
По его словам, обращая внимание на долгосрочную перспективу, необходимо, чтобы в регионе была стабильная обстановка.
Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел на встречу в Сингапур на китайском самолете. Кроме того, накануне, 11 сентября, стало известно, что лидер Северной Кореи отправил президенту США письмо, в котором попросил о новой встрече.
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