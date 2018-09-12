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КНДР не поднимает вопрос о выводе войск США, заявил премьер Южной Кореи
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КНДР не поднимает вопрос о выводе войск США, заявил премьер Южной Кореи 

РИА Новости + ещё 1 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. КНДР в контактах с Сеулом сейчас не поднимает вопрос о присутствии американских войск в Южной Корее, заявил в среду премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Если речь идет об американских войсках в Корее, об альянсе с США, то в настоящее время Северная Корея не поднимает это вопрос", — сказал он, отвечая на вопрос о том, должен ли оставаться контингент Соединенных Штатов после заключения мира в Корее.
После войны 1950-1953 годов в Корее было подписано лишь соглашение о перемирии, и все попытки КНДР подписать с США договор о мире отклонялись. Только в июне этого года на встрече в Сингапуре американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына было заявлено о готовности формально прекратить состояние войны.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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