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Эксперт объяснил отказ США допустить российский Ту-214 к наблюдательным полётам
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Эксперт объяснил отказ США допустить российский Ту-214 к наблюдательным полётам 

RT на русском 1 час назад
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT решение США не допускать российский самолёт Ту-214 к полётам по Договору по открытому небу.
«Это договор, безусловно, нужен. Он помогает укреплять доверие между государствами. Есть несколько причин, почему США не хотят сертифицировать наш самолёт. Они ревниво относятся к той информации, которую он может зафиксировать, вторая причина заключается в том, что их самолёты, которые включены в программу открытого неба, значительно уступают по своим технико-технологическим возможностям российской аппаратуре. Они никак не могут получить деньги на обновление авиационного парка, не хотят становится в позу, ущербную для своей страны, — полагает Литовкин.
По мнению эксперта, США выполняют международные договоры только тогда, «когда им это выгодно».
«Когда им не выгодно, они наплевательски относятся к международному праву. Нет ничего удивительного в том, что они отказываются сертифицировать наш самолёт», — заключил Литовкин.
Ранее США не допустили российский самолёт Ту-214ОН к полётам по Договору по открытому небу.
RT на русском: последние новости
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