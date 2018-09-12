Неизвестный устроил стрельбу в американской школе

В результате инцидента погиб один человек.

Стрельба произошла на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас штат Невада . Об этом сообщило издание Las Vegas Review-Journal со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что в результате перестрелки погиб один человек. Им стал 18-летний молодой человек, который был госпитализирован, но позже умер от полученных ранений.

Также издание отмечает, что стрельба произошла вблизи бейсбольного поля.

В настоящее время все обстоятельства ЧП уточняются. Подозреваемых в стрельбе пока нет.