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Неизвестный устроил стрельбу в американской школе
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Неизвестный устроил стрельбу в американской школе 

ТК «Звезда» + ещё 5 12 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
В результате инцидента погиб один человек.
Стрельба произошла на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас, штат Невада. Об этом сообщило издание Las Vegas Review-Journal со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что в результате перестрелки погиб один человек. Им стал 18-летний молодой человек, который был госпитализирован, но позже умер от полученных ранений.
Также издание отмечает, что стрельба произошла вблизи бейсбольного поля.
В настоящее время все обстоятельства ЧП уточняются. Подозреваемых в стрельбе пока нет.
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