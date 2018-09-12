Госдеп выразил обеспокоенность ситуацией с правами мусульман в Китае

"Это (права мусульман — ред.) по-прежнему серьезно беспокоит правительство США, в частности госдепартамент. Мы глубоко обеспокоены нападками не только на уйгуров, казахов, но и других мусульман в этом регионе Китая. Есть заслуживающие доверия сообщения о том, что многие, многие тысячи были задержаны в центрах содержания под стражей с апреля 2017 года", — сказал Науэрт на брифинге.

По ее словам, такие притеснения этнических и религиозных меньшинств могут вызывать радикализацию среди них.

Вместе с этим она отказалась говорить о возможности введения санкций в связи с этой ситуацией. Она отметила, что у Вашингтона в распоряжении «есть много инструментов», однако она не стала называть «возможные действия, которые может предпринять правительство США».