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Госдеп выразил обеспокоенность ситуацией с правами мусульман в Китае
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Госдеп выразил обеспокоенность ситуацией с правами мусульман в Китае 

РИА Новости 12 сентября 2018
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник выразила обеспокоенность ситуацией с правами мусульман в Китае, но не стала комментировать возможность введения санкций.
В понедельник газета New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц США сообщила, что администрация США рассматривает вопрос о введении санкций против китайских высокопоставленных должностных лиц и компаний на фоне сообщений о «перевоспитательных лагерях» для мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
"Это (права мусульман — ред.) по-прежнему серьезно беспокоит правительство США, в частности госдепартамент. Мы глубоко обеспокоены нападками не только на уйгуров, казахов, но и других мусульман в этом регионе Китая. Есть заслуживающие доверия сообщения о том, что многие, многие тысячи были задержаны в центрах содержания под стражей с апреля 2017 года", — сказал Науэрт на брифинге.
По ее словам, такие притеснения этнических и религиозных меньшинств могут вызывать радикализацию среди них.
Вместе с этим она отказалась говорить о возможности введения санкций в связи с этой ситуацией. Она отметила, что у Вашингтона в распоряжении «есть много инструментов», однако она не стала называть «возможные действия, которые может предпринять правительство США».
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