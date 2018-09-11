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США грозят Ирану ответом за возможные нападения на дипломатов в Ираке
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США грозят Ирану ответом за возможные нападения на дипломатов в Ираке 

РИА Новости + ещё 5 11 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Белый дом пригрозил Ирану «быстрым и решительным» ответом в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака, в которых США винят Иран.
"Соединенные Штаты привлекут режим в Тегеране к ответственности за любое нападение, результатом которого будут ранения нашего персонала или повреждения государственных объектов США. Америка ответит жестко и решительно, чтобы защитить жизни американцев", — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
По заявлению Сандерс, за нападения на консульство США в Басре и против американского посольства в Багдаде ответственны «подручные» Ирана.
"Иран не остановил эти нападения своих подручных в Ираке, которых он поддерживал финансированием, тренировками, оружием", — заявила Сандерс.
Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.
В минувшие вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.
В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города.
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