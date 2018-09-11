Как ЕС, так и США заинтересованы в диверсификации источников получения энергии — Могерини

"Я вижу возможность найти новую синергию в наших энергетических политиках… Европа и США явно заинтересованы в диверсификации поставок энергии. И это только один из многих вопросов, где наши интересы сходятся", — сказала она.

Евросоюз и США работают над увеличением импорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, сообщала в августе Еврокомиссия