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Как ЕС, так и США заинтересованы в диверсификации источников получения энергии — Могерини
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Как ЕС, так и США заинтересованы в диверсификации источников получения энергии — Могерини 

Прайм 11 сентября 2018
БРЮССЕЛЬ, 11 сен /ПРАЙМ/, Мария Князева. Как Евросоюз, так и Соединенные Штаты заинтересованы в диверсификации источников получения энергии, сказала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, выступая в Европарламенте.
"Я вижу возможность найти новую синергию в наших энергетических политиках… Европа и США явно заинтересованы в диверсификации поставок энергии. И это только один из многих вопросов, где наши интересы сходятся", — сказала она.
Евросоюз и США работают над увеличением импорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, сообщала в августе Еврокомиссия.
ЕС и США летом решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе. Июльские договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО.
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