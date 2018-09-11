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Израиль поприветствовал решение США о закрытии палестинской дипмиссии
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Израиль поприветствовал решение США о закрытии палестинской дипмиссии 

РИА Новости + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал правильным решение США закрыть палестинскую дипмиссию в Вашингтоне.
Американская администрация заявила, что запрет на продолжение работы на своей территории представительства Организации освобождения Палестины (ООП) связан с отказом палестинцев от возвращения к мирным переговорам и исками, которые те подают против Израиля в Международный уголовный суд.
"Соединенные Штаты приняли правильное решение относительно представительства ООП в Вашингтоне. Израиль поддерживает действия США, цель которых — дать понять палестинцам, что отказ от переговоров и попытки атаковать Израиль на международных форумах не будут способствовать миру", — процитировала Нетаньяху его канцелярия.
Палестинские власти накануне осудили это решение США и пообещали не поддаваться на «шантаж и запугивание».
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