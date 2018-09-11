Израиль поприветствовал решение США о закрытии палестинской дипмиссии

Американская администрация заявила, что запрет на продолжение работы на своей территории представительства Организации освобождения Палестины (ООП) связан с отказом палестинцев от возвращения к мирным переговорам и исками, которые те подают против Израиля в Международный уголовный суд.

"Соединенные Штаты приняли правильное решение относительно представительства ООП в Вашингтоне. Израиль поддерживает действия США, цель которых — дать понять палестинцам, что отказ от переговоров и попытки атаковать Израиль на международных форумах не будут способствовать миру", — процитировала Нетаньяху его канцелярия.

Палестинские власти накануне осудили это решение США и пообещали не поддаваться на «шантаж и запугивание».