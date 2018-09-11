Ещё
Сын Трампа заявил, что после утечек в СМИ отец доверяет нескольким людям в своем окружении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Трампа заявил, что после утечек в СМИ отец доверяет нескольким людям в своем окружении 

ТАСС + ещё 3 11 сентября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на фоне участившихся утечек в СМИ конфиденциальной информации о деятельности его администрации стал доверять лишь избранному кругу лиц в своем окружении. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу ABC старший сын американского лидера Дональд Трамп — младший.
"Я думаю, что есть люди, которым он [Трамп] может доверять, но это гораздо более малочисленная группа, чем мне бы хотелось", — отметил сын президента, возглавляющий в настоящий момент строительную компанию Trump Organization. «Было бы легче делать дела, если ты способен полностью доверять людям из твоего окружения», — добавил Трамп — младший, говоря о своем отце.
Он также раскритиковал опубликованную недавно анонимную статью в газете The New York Times, в которой неназванный высокопоставленный сотрудник администрации США признался, что некоторые помощники Трампа фактически саботируют некоторые решения американского лидера. По мнению сына главы государства, такое поведение является низким и «по существу подрывает волеизъявление американского народа», избравшего Трампа президентом.
Трамп — младший в интервью также раскритиковал поступившую во вторник в продажу книгу журналиста Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» (Fear: Trump in the White House), написанную в том числе на основе бесед с различными источниками, осведомленными о происходящем в администрации США. В ней, в частности, приводятся утверждения, выставляющие Трампа в невыгодном свете. Как отметил Трамп — младший, многие должностные лица высокого ранга уже выступили с заявлениями, опровергающими содержащиеся в книге события и цитаты.
ТАСС: последние новости
Прокуратура США признала, что неправильно толковала переписку Бутиной об интимных услугах В США суд разрешил демократам внести изменения в исковое заявление в отношении Трампа и РФ Новая книга об администрации Трампа побила рекорд продаж в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали353
Крымскому мосту предрекли разрушение511
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова447
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение