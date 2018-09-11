Сын Трампа заявил, что после утечек в СМИ отец доверяет нескольким людям в своем окружении

"Я думаю, что есть люди, которым он [Трамп] может доверять, но это гораздо более малочисленная группа, чем мне бы хотелось", — отметил сын президента, возглавляющий в настоящий момент строительную компанию Trump Organization. «Было бы легче делать дела, если ты способен полностью доверять людям из твоего окружения», — добавил Трамп — младший, говоря о своем отце.

Он также раскритиковал опубликованную недавно анонимную статью в газете The New York Times , в которой неназванный высокопоставленный сотрудник администрации США признался, что некоторые помощники Трампа фактически саботируют некоторые решения американского лидера. По мнению сына главы государства, такое поведение является низким и «по существу подрывает волеизъявление американского народа», избравшего Трампа президентом.

Трамп — младший в интервью также раскритиковал поступившую во вторник в продажу книгу журналиста Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» (Fear: Trump in the White House), написанную в том числе на основе бесед с различными источниками, осведомленными о происходящем в администрации США. В ней, в частности, приводятся утверждения, выставляющие Трампа в невыгодном свете. Как отметил Трамп — младший, многие должностные лица высокого ранга уже выступили с заявлениями, опровергающими содержащиеся в книге события и цитаты.