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Washington Times: экс-глава ЦРУ подтверждал сговор между штабом Трампа и Россией
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Washington Times: экс-глава ЦРУ подтверждал сговор между штабом Трампа и Россией 

Газета.Ru + ещё 3 12 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Действующий в то время глава ЦРУ Джон Бреннан поддержал выводы «русского досье» на президента США Дональда Трампа, когда он получил копию этого документа в декабре 2016 года. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», которая вышла 11 сентября, пишет газета The Washington Times.
Бреннан заявил при знакомстве с документом, что, по его источникам, утверждения о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими властями сходятся с теми, которые обозначены в том секретном досье. Автором доклада про Трампа является бывший британский агент разведки МИ-6 Кристофер Стил.
Тем не менее, представитель Бреннана отрицает эту информацию, говорится в материале. По его словам, экс-глава ЦРУ никогда не одобрял данного досье. Источник издания также добавил, что один высокопоставленный чиновник США хотел включить «русское досье» на Трампа в заключительный отчет разведки по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президентов 2016 года. Однако, по словам представителя экс-главы ЦРУ, в том досье была «неподтвержденная информация», и, фактически, Джон Бреннан работал над тем, чтобы доклад не был включен в заключительные выводы по итогам расследования.
Американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе подверг критике работу Вудворда о его администрации, заявив в своем твиттере, что его новая «книга — это надувательство». Позже Трамп пообещал написать правдивую книгу о себе.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс, а также сговор с избирательным штабом президента США Дональда Трампа.
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