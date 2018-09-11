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МИД: В России считают неправильным уход европейского бизнеса из Ирана
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МИД: В России считают неправильным уход европейского бизнеса из Ирана 

Российская Газета 11 сентября 2018
Фото: Российская Газета
«Мы отмечаем, что европейский бизнес, особенно крупные предприятия и компании, имеющие очень серьезные завязки на США, предпочитают „обезопасить“ себя от американского нажима, в том числе через сворачивание или ограничение своего бизнеса в Иране и с Ираном. Мы не считаем это правильным, это ровно то, к чему стремятся Соединенные Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы», — заявил высокопоставленный российский дипломат.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Российской газеты"
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