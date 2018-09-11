Лоббистка, авантюристка, «агент влияния». Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Россиянка Мария Бутина оказалась в центре очередного шпионского скандала, омрачившего и без того непростые отношения России США . Американцы подозревают девушку в преступном сговоре и работе в качестве агента иностранного государства. Сейчас дело Бутиной находится на этапе предварительного разбирательства, под домашний арест ее не отпускают. ТАСС изучил биографию Бутиной и обвинения, которые ей инкриминируются.

Из Барнаула с любовью

Мария Бутина родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле. С отличием окончила гимназию №22 с углубленным изучением английского языка, затем — Алтайский государственный университет с красным дипломом по политологии. С 2011 по 2018 год Бутина возглавляла организацию «Право на оружие», которая выступает за свободное владение оружием на территории РФ. С 2010 года девушка состояла в партии «Единая Россия» . В своей статье «Операция „Внедрение“ она писала, что вступила в партию, чтобы повлиять на принятие решений в российских политических институтах и „действительно что-то изменить к лучшему“.

Бутина въехала в США в 2016 году по студенческой визе, поступив в одно из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона — Американский университет. В мае текущего года ей был выдан диплом магистра международных отношений. За неделю до ареста девушка обратилась к властям США за рабочей визой и успешно получила ее.

Параллельно с учебой Бутина налаживала контакты с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) США и заводила знакомства среди американских политиков-республиканцев, выступающих за свободное ношение оружия. В частности, она контактировала с будущим советником президента США Джоном Болтоном в 2013 году, когда тот работал в NRA. В переписке с некоторыми членами ассоциации она заявляла, что якобы имеет связи с высшим руководством РФ и хочет организовать ТВ-шоу про любовь Владимира Путина к природе. Девушка также вела переписку с Джеффри Гордоном — членом предвыборной кампании Трампа, отвечавшим за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года.

Как утверждала сторона обвинения, чтобы проникнуть в американские политические круги, она „предлагала секс в обмен на должность в [некоей] организации“. У американской прессы такие подробности вызвали ассоциации со шпионским фильмом „Красный воробей“, где происходило нечто подобное. Однако затем выяснилось, что слова Бутиной были истолкованы неправильно.

В Штатах у россиянки появился бойфренд — достаточно крупный политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон из Южной Дакоты, который по-прежнему продолжает поддерживать с ней отношения. По данным гособвинения, Эриксон помогал Бутиной в том числе с учебой, „редактируя письменные работы и отвечая на экзаменационные вопросы“. Американский университет в связи с этим предупредил, что его политика предусматривает отзыв присужденных ранее дипломов и ученых степеней в случае выявления академических нарушений.

Показания, слежка и арест

Весной 2018 года Бутина давала под присягой показания спецкомитету по разведке верхней палаты Конгресса в рамках расследования об иностранном вмешательстве в выборы-2016. Девушка в течение восьми часов отвечала на вопросы американских законодателей и передала им интересовавшие их документы. В ходе слушаний Бутина поведала, что финансовую поддержку ей оказывал генеральный директор и совладелец группы „Н-Транс“ Константин Николаев . Представитель бизнесмена подтвердил, что тот находился в контакте с Бутиной в период с 2012 по 2014 год, когда она запускала работу „Права на оружие“, но не подтвердил факт оказания ей финансовой помощи.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вело постоянную слежку за Бутиной с августа 2016 года. Как утверждает обвинение, россиянка „находилась в контакте с должностными лицами, которые считаются оперативными сотрудниками российской разведки“. В качестве доказательства зампрокурора по округу Колумбия представил фотографию Бутиной якобы в компании сотрудника российской разведки.

Россиянка была арестована в воскресенье, 15 июля, когда она собиралась направиться из Вашингтона в штат Южная Дакота к своему бойфренду Эриксону. Семья Бутиной узнала о ее задержании из СМИ. Коллеги рассказали, что она всегда была „девушкой немного авантюристичного склада“, а в университете назвали ее „умной, целенаправленной и активной“.

В чем суть обвинений

Как сообщил Минюст США, Бутина была задержана по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента иностранного государства. Утверждается, что 29-летняя девушка „развивала отношения с американскими гражданами и получала доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ“.

Россиянка может получить десять лет тюремного заключения за деятельность в качестве агента иностранного государства без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции и еще пять лет за участие в преступном сговоре с целью осуществления деятельности в пользу иностранного государства.

Как утверждается в свидетельских показаниях, которые дал в суде по делу Бутиной специальный агент ФБР Кевин Хелсон, в США Бутина якобы пыталась проводить „операцию по влиянию“ в интересах России. По версии спецслужб, россиянка старалась налаживать контакты прежде всего с „американскими политическими деятелями“ в целях создания частных каналов связи с ними. Как считает ФБР, эти каналы могли бы использоваться Москвой „для проникновения в национальный аппарат выработки политики США ради продвижения повестки дня Российской Федерации“.

Хештег #FreeMariaButina, запущенный МИД РФ в поддержку россиянки

При чем здесь Торшин

Бутина была одной из 16 россиян, которые в 2017 году присутствовали на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, где выступал президент США Дональд Трамп . Формированием состава делегации занимался Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет работала Бутина. С ним же в 2015 году девушка совершила визит в США, чтобы встретиться с двумя представителями Федерального резерва (ФРС) и Министерства финансов Стэнли Фишером , который на тот момент занимал должность вице-председателя ФРС, и Натаном Шетесом, который был заместителем министра финансов по международным делам.

По данным El Pais, Торшин хотел организовать встречу с Трампом в преддверии молитвенного завтрака 2017 года. Но за несколько часов до начала ее пришлось аннулировать из-за „лавины критики со стороны американской прессы по поводу влияния определенных российских кругов“ на команду главы Белого дома. Как уточняет газета, Торшин ранее встречался с одним из сыновей главы США — Трампом-младшим, а также поддерживает тесные связи с NRA. С американской стороны визиту россиян на молитвенный завтрак якобы содействовал правнук миллиардера Джона Рокфеллера — Джордж О'Нил.

Сам зампред Банка России отрицал, что планировал встречу с президентом США. Однако, как утверждают источники The New York Times , еще в мае 2016 года он предлагал людям Трампа организовать саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Письмо с посланием Торшина поступило приближенным Трампа, в частности его зятю Джареду Кушнеру , но он идею проведения встречи отверг.

Торшин и Бутина — оба пожизненные члены NRA, через которую, как следует из документов Минюста США , россияне пытались повлиять на близкую к организации Республиканскую партию. Но защита Бутиной считает, что эти обвинения преувеличены.

Позиция защиты

»Суть обвинений, изложенных в заключении, раздута", — убежден адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл. По его словам, «попросту нет никаких свидетельств того, что Бутина предпринимала попытки оказать влияние или подорвать какую-то определенную политику США или американское законодательство, она лишь пыталась способствовать улучшению отношений между двумя странами».

От лица Бутиной адвокат заявил, что девушка не признает себя виновной. Дрисколл уверен: россиянка выиграет суд, так как американские правоохранительные органы, по всей видимости, просто допустили ошибку и пошли по ложному следу. Он также отверг утверждения органов прокуратуры , что Бутина предлагала кому-то в США интимную связь в обмен на предоставление ей работы.

Отдельно адвокат обратил внимание на то, что арест Бутиной состоялся накануне первых полноформатных переговоров Путина и Трампа в Хельсинки. «Не думаю, что это была случайность», — отметил он.

Конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер — один из немногих, кто выступает за налаживание контактов с Россией, — также уверен в политической подноготной ареста. «Она — помощница какого-то парня, являющегося руководителем банка и членом их (российского — прим. ТАСС) парламента. И это шпионка? Это демонстрирует, насколько липовым является все дело. Речь идет о попытке подорвать способность президента [Трампа] улучшить отношения с Россией», — подчеркнул конгрессмен, который в 2017 году встречался с членами российской делегации на молитвенном завтраке.

Позиция официальных лиц РФ Освобождения Бутиной потребовали МИД РФ, постпредство РФ при ООН , уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие. Мнения российских официальных лиц об аресте Бутиной в целом сводятся к следующему:

• Это проявление «охоты на ведьм». «Задержание гражданки РФ Марии Бутиной в США по подозрению в шпионаже в пользу России — очередное проявление той охоты на ведьм, о которой говорил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам саммита в Хельсинки, — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Абсолютно нелепые, раздутые обвинения, попытка создать из ничего новое политическое дело».

• Это удар по встрече в Хельсинки. «Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских „ястребов“-силовиков на результаты саммита», — предположил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

• Это политический заказ русофобов в руководстве США. «Создается впечатление, что ФБР вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет откровенный политический заказ, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . — Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику».

Посольство России в США указало на проблемы с питанием Бутиной, а также на тот факт, что ее не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено. Девушку выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. В августе ее без уточнения причин перевели из тюрьмы в Вашингтоне в схожее пенитенциарное заведение в Александрии (штат Вирджиния). При этом к ней отказались допустить православного священника, что российские дипломаты сочли ограничением свободы вероисповедания. Вдобавок Бутину беспокоит воспаление ноги, но квалифицированного медицинского обследования в связи с этим она не получила.

Защита дважды (18 июля и 10 сентября) просила об освобождении Бутиной под домашний арест до начала судебного процесса. Судья Федерального окружного суда Вашингтона Таня Чаткэн отклонила ходатайство адвоката из-за опасений, что девушка скроется от правосудия в России. Чаткэн также ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения любой информации по этому разбирательству.

Новое заседание по делу россиянки состоится только 13 ноября. Все оставшееся время Бутиной придется провести в изоляторе.

Артур Громов