Юрист раскритиковала намерение США «наказать» МУС

Намерение американских властей «наказать» судей Международного уголовного суда (МУС) с помощью санкций и запретов не согласуются с нормами международного права, рассказала News.ru заслуженный юрист Российской Федерации , кандидат наук, исследователь международного права Марина Филимонова.

«На МУС как на международную организацию государство не может накладывать санкции. Международная организация — это несуверенный квазисубъект международного права», — сказала собеседница.

По её словам, участники любой организации при её создании подписывают документ, который регламентирует принципы работы. В случае с МУС это — Римский статут. «Это называется рабочие моменты, а не санкции», — сказала Марина Филимонова.

Этот документ даёт любому государству право обжаловать решения суда, которые показались неправомерными, а также право выйти из организации (статья 127). Согласно статье 119 документа, любой неурегулированный спор передается на рассмотрение Ассамблее государств-участников. В отношении судей, допустивших тот или иной проступок, в том числе и неправомерное рассмотрение дела, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отрешения от должности (статья 46).

Но эти меры никак нельзя назвать санкционными, поскольку эти механизмы уже прописаны в статуте, отметила Марина Филимонова. «Само слово санкции — оно антисуверенитетное, оно унижает государство», — указала собеседница.

Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон выступил пригрозил тем, кто в рамках МУС занимается расследованием действий США в Афганистане или Израиля — в Газе. Речь идет о санкциях и запретах на въезд в отношении судей и прокуроров МУС.

«В той мере, в какой это разрешено законодательством США, администрация Трампа запретит судьям и прокурорам МУС въезд в Соединенные Штаты, заморозит их средства в финансовой системе США и подвергнет их уголовному преследованию», — сообщило агентство Assosiated Press.

Накануне в МУС заявили о намерении начать расследование преступлений, предположительно совершенных американскими военными в Афганистане. Обвинения против представителей США включают пытки и незаконное лишение свободы. Суд проводит предварительное расследование.

«МУС неприемлемо угрожает американскому суверенитету и интересам национальной безопасности США», — отреагировал на это Болтон.

Международная правозащитная организация Amnesty International , базирующаяся в Лондоне, осудила стремление США. «Атака Соединенных Штатов на Международный уголовный суд — это атака на миллионы жертв и выживших, которые столкнулись с самыми серьезными преступлениями международного права, обесценивающая десятилетия основополагающей работы международного сообщества для содействия правосудию», — говорится в заявлении организации (цитата по РИА Новости ).

В 2000 году Соединенные Штаты подписали Римский статут, однако документ не был ратифицирован конгрессом и уже через два года Белый дом аннулировал свою подпись. В 2016 году Россия также отказалась от ратификации этого документа.