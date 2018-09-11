США назвали Сирию «трясиной для России»

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, Вашингтон, похоже, «прописал собственный сценарий событий в регионе как к фильму». Онтиков уверен, что США не волнует мнение участников конфликта, так как они уже решили, что химическая атака будет.

«Причем им также не важно, будет ли это инсценировка и кто именно ее осуществит, ведь в любом случае они обвинят в этом законного президента САР Башара Асада », — подчеркнул собеседник ФАН.

Востоковед уточнил, что версия США о предыдущих «атаках» не выдерживает никакой критики. Однако Вашингтон старается вообще не апеллировать к фактам реальной действительности.

«Мне кажется, что тут нужно смотреть в глаза фактам, а они таковы, что в последние месяцы Россия, напротив, планомерно сокращает свое присутствие в САР — понемногу возвращаются и самолеты, и вертолеты, и военные полицейские. Кроме того, поставленные задачи успешно решаются, территории освобождаются от террористов, нет никакой стагнации на поле боя. Говорить об «увязании», когда есть прогресс и процесс развивается, это просто противоречить действительности. Впрочем, это американское видение, оно такое», — добавил эксперт.

Словам Болтона противоречит и стягивание сил Сирийской Арабской армии у границ мухафазы Идлиб. Параллельно с этим продолжаются переговоры по политическому урегулированию в САР. Все это говорит о реальном прогрессе в кампании.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в мухафазе Идлиб начались съемки постановочной химатаки. Об этом свидетельствует информация, поступившая от жителей провинции.