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США назвали Сирию «трясиной для России»
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США назвали Сирию «трясиной для России» 

News.ru + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время выступления перед прессой в Вашингтоне повторил намерения США нанести более мощный удар по Сирии. Также Болтон вспомнил слова бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы о том, что САР «станет трясиной» для России.
По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, Вашингтон, похоже, «прописал собственный сценарий событий в регионе как к фильму». Онтиков уверен, что США не волнует мнение участников конфликта, так как они уже решили, что химическая атака будет.
«Причем им также не важно, будет ли это инсценировка и кто именно ее осуществит, ведь в любом случае они обвинят в этом законного президента САР Башара Асада», — подчеркнул собеседник ФАН.
Востоковед уточнил, что версия США о предыдущих «атаках» не выдерживает никакой критики. Однако Вашингтон старается вообще не апеллировать к фактам реальной действительности.
«Мне кажется, что тут нужно смотреть в глаза фактам, а они таковы, что в последние месяцы Россия, напротив, планомерно сокращает свое присутствие в САР — понемногу возвращаются и самолеты, и вертолеты, и военные полицейские. Кроме того, поставленные задачи успешно решаются, территории освобождаются от террористов, нет никакой стагнации на поле боя. Говорить об «увязании», когда есть прогресс и процесс развивается, это просто противоречить действительности. Впрочем, это американское видение, оно такое», — добавил эксперт.
Словам Болтона противоречит и стягивание сил Сирийской Арабской армии у границ мухафазы Идлиб. Параллельно с этим продолжаются переговоры по политическому урегулированию в САР. Все это говорит о реальном прогрессе в кампании.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в мухафазе Идлиб начались съемки постановочной химатаки. Об этом свидетельствует информация, поступившая от жителей провинции.
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