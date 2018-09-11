Минюст и ФБР «ничего не делают» для борьбы с утечками, заявил Трамп

"Новые СМС Стржока и Пейдж демонстрируют стратегию утечек в СМИ — Fox News. Как ужасно, и министерство юстиции и ФБР ничего не делают. Но мир наблюдает за этим, и они все понимают", — написал Трамп в Twitter.