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12-летний школьник пытался застрелить учительницу
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12-летний американский школьник пытался застрелить учительницу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook
12-летний мальчик из штата Айова (США) пытался застрелить учительницу, сообщает BBC News. Сейчас он находится под арестом.
Инцидент произошел 31 августа в средней школе Норт Скотт в городе Элдридж, однако о нем стало известно только сейчас. Школьник вошел в класс с пистолетом, направил его в лицо учительнице и нажал на спусковой крючок. Оружие не выстрелило, поскольку не было снято с предохранителя.
После этого педагогу удалось отобрать у мальчика пистолет. В результате никто не пострадал.
Прибывшие на место полицейские оцепили школу и конфисковали оружие. Отмечается, что в магазине был всего один патрон.
Школьнику предъявлены обвинения в попытке убийства, незаконном ношении оружия на территории школы и нападении с применением оружия. Сейчас мальчик находится в центре временного содержания для несовершеннолетних. О мотивах ребенка не сообщается, как и о том, где он достал пистолет.
Только за 2018 год в школах США произошло два массовых расстрела: 14 февраля в штате Флорида погибли 17 человек, 18 мая в Техасе жертвами стрельбы стали восемь учеников и двое учителей.
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