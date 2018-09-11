Литовский экономист раскритиковал торговые войны США

«Литва остаётся самой открытой экономикой в ЕС , — заявил он во вторник, 11 сентября на пресс-конференции. — И конечно, эта открытость носит позитивный характер. Однако в контексте торговых войн она является слабостью. В наших интересах как литовцев и европейцев, чтобы торговые войны ни с США, ни с Китаем, ни между США и ЕС не кипели».

По его словам, «торговые ограничения негативно сказываются на росте экономики всего мира». Такую ситуацию Мачюлис назвал «глупой экономической политикой» и предупредил, что она может закончиться жёстким мировым кризисом.