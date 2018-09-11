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Литовский экономист раскритиковал торговые войны США
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Литовский экономист раскритиковал торговые войны США 

Парламентская газета 11 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
Известный в Литве экономист, аналитик банка Swedbank Нериюс Мачюлис выступил с критикой торговых войн, которые ведут США.
«Литва остаётся самой открытой экономикой в ЕС, — заявил он во вторник, 11 сентября на пресс-конференции. — И конечно, эта открытость носит позитивный характер. Однако в контексте торговых войн она является слабостью. В наших интересах как литовцев и европейцев, чтобы торговые войны ни с США, ни с Китаем, ни между США и ЕС не кипели».
По его словам, «торговые ограничения негативно сказываются на росте экономики всего мира». Такую ситуацию Мачюлис назвал «глупой экономической политикой» и предупредил, что она может закончиться жёстким мировым кризисом.
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