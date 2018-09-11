Ещё
Готовые отделиться от Вашингтона по украинскому образцу штаты США назвали в сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Готовые отделиться от Вашингтона по украинскому образцу штаты США назвали в сети 

Аргументы Недели 11 сентября 2018
Фото: Аргументы Недели
Соединенные Штаты — такое же «придуманное государство», как Украина, американскому государству грозит развал. Об этом говорится в материале, опубликованном в блогосфере.
Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в США может реализоваться сценарий, который ранее претворился в жизнь на востоке Украины. Согласно информации блогера, референдум о независимости в настоящее время готовы организовать семь штатов. Это Техас, Луизиана, Северная Каролина, Джорджия, Алабама, Флорида и Теннеси.
Если голосование будет проведено, велики шансы, что по его итогам названные регионы объявят о своем отделении от Вашингтона, отмечается в процитированной статье. Ее автор прогнозирует, что в этом случае между центральной властью и штатами может возникнуть вооруженный конфликт.
Ранее сообщалось, что в США предали огласке планы ядерного уничтожения Советского Союза.
Аргументы Недели: последние новости
Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США Самолеты ВВС США перехватили российские Ту-95 около Аляски Трамп доволен парадом КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали353
Крымскому мосту предрекли разрушение511
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова447
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение