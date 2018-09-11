Швеция никогда не выдаст Ассанжа США, пока ему грозит казнь, заявил посол

"В Швеции его (Джулиана Ассанжа. — ред.) ищут по подозрению в сексуальных преступлениях, совершал он их или нет, мы не знаем, его пока не судили. Если его выпустят из посольства Эквадора и передадут Швеции, то будет, конечно, расследование. Пока его не могли допрашивать. Если ли есть к нему претензии со стороны США, они могут попросить Швецию об его экстрадиции", — сказал шведский дипломат.

По словам Эриксона, при наличии юридических на это оснований шведская сторона может Ассанжа выдать Соединенным Штатам.

Джулиан Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В Соединенных Штатах ему грозит длительное тюремное заключение сроком или даже смертная казнь за публикацию секретных документов.

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