Белый дом может подать иск против журналиста за книгу 

Белый дом не исключает возможности подачи судебного иска против журналиста The Washington Post Боба Вудворда за его книгу «Страх. Трамп в Белом доме». В ней излагаются порочащие администрацию американского лидера Дональда Трампа события, которые якобы имели место быть.
«Несколько человек заявили о том, что Вудворд ни разу даже не попытался подкрепить те заявления, которые он им приписал, что представляется крайне безответственным для (автора) книги, делающего такие возмутительные заявления », — приводит The Hill слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал книгу «Страх: Трамп в Белом доме» разводом. По его словам, если бы он вёл себя так, как написано в книге, он бы не стал главой США. Книга поступит в продажу 11 сентября. Автор утверждает, что в 2017 году Трамп отдавал приказ Пентагону о ликвидации президента Сирии. Министр обороны Джеймс Мэттис ответил президенту, что займется этим вопросом, а помощнику сказал, что ничего делать не будет.