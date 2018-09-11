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Белый дом может подать иск против журналиста за книгу
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Белый дом может подать иск против журналиста за книгу 

News.ru 11 сентября 2018
Белый дом не исключает возможности подачи судебного иска против журналиста The Washington Post Боба Вудворда за его книгу «Страх. Трамп в Белом доме». В ней излагаются порочащие администрацию американского лидера Дональда Трампа события, которые якобы имели место быть.
«Несколько человек заявили о том, что Вудворд ни разу даже не попытался подкрепить те заявления, которые он им приписал, что представляется крайне безответственным для (автора) книги, делающего такие возмутительные заявления », — приводит The Hill слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал книгу «Страх: Трамп в Белом доме» разводом. По его словам, если бы он вёл себя так, как написано в книге, он бы не стал главой США. Книга поступит в продажу 11 сентября. Автор утверждает, что в 2017 году Трамп отдавал приказ Пентагону о ликвидации президента Сирии. Министр обороны Джеймс Мэттис ответил президенту, что займется этим вопросом, а помощнику сказал, что ничего делать не будет.
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