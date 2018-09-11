СМИ вспомнили заявления Трампа после падения башен‐близнецов в Нью‐Йорке

Президент США неоднократно шокировал высказываниями общественность после трагедии 11 сентября 2001 года. В одном из своих заявлений он похвастался, что его рейтинги выше, чем у траурного события. Об этом сообщило ИА НСН.

В годовщину трагедии Дональд Трамп похвастался 71-этажным небоскребом, который построили недалеко о рухнувших бизнес-центров.

«Я хотел бы выразить мои наилучшие пожелания всем, даже хейтерам и лузерам, в этот особенный день, 11 сентября», — написал президент США в Twitter.

Позже он удалил публикацию со своей страницы. В ноябре 2015-го глава Белого дома рассказал, что тысячи жителей Нью-Джерси ликовали во время падения башен-близнецов.

В феврале 2016 года Дональд Трамп обвинил в трагедии бывшего президента США Джорджа Буша-младшего , который не смог обеспечить безопасность американцев. Он также заявил, что Биллу Клинтону нужно было убить Осаму бин Ладена.