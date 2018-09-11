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СМИ вспомнили заявления Трампа после падения башен‐близнецов в Нью‐Йорке
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СМИ вспомнили заявления Трампа после падения башен‐близнецов в Нью‐Йорке 

360tv.ru + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент США неоднократно шокировал высказываниями общественность после трагедии 11 сентября 2001 года. В одном из своих заявлений он похвастался, что его рейтинги выше, чем у траурного события. Об этом сообщило ИА НСН.
В годовщину трагедии Дональд Трамп похвастался 71-этажным небоскребом, который построили недалеко о рухнувших бизнес-центров.
«Я хотел бы выразить мои наилучшие пожелания всем, даже хейтерам и лузерам, в этот особенный день, 11 сентября», — написал президент США в Twitter.
Позже он удалил публикацию со своей страницы. В ноябре 2015-го глава Белого дома рассказал, что тысячи жителей Нью-Джерси ликовали во время падения башен-близнецов.
В феврале 2016 года Дональд Трамп обвинил в трагедии бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который не смог обеспечить безопасность американцев. Он также заявил, что Биллу Клинтону нужно было убить Осаму бин Ладена.
Еще один возмутительный случай произошел в августе 2017 года. Тогда американский лидер похвастался, что его рейтинги на телеканалах Fox и CBS выше, чем у передач о событиях 11 сентября 2001 года.
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