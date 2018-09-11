СМИ: спецпредставители США и Южной Кореи обсудили в Сеуле ситуацию вокруг КНДР

ТОКИО, 11 сентября. / ТАСС /. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и его южнокорейский коллега Ли Ду Хун провели во вторник встречу в Сеуле , в ходе которой обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Нам предстоит провести тяжелую работу. Но в то же время у нас есть масса возможностей, которые были созданы благодаря встречам на высшем уровне между лидерами США и Северной Кореи, а также между лидерами двух Корей", — сказал Бигэн

Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время существует ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться в вопросе осуществления денуклеаризации Корейского полуострова. «Координация между США и Южной Корее очень важна в том процессе. Я с нетерпением жду, что мы в итоге добьемся успеха», — добавил спецпредставитель США.