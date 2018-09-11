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СМИ: спецпредставители США и Южной Кореи обсудили в Сеуле ситуацию вокруг КНДР
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СМИ: спецпредставители США и Южной Кореи обсудили в Сеуле ситуацию вокруг КНДР 

ТАСС 11 сентября 2018
ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн и его южнокорейский коллега Ли Ду Хун провели во вторник встречу в Сеуле, в ходе которой обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap.
"Нам предстоит провести тяжелую работу. Но в то же время у нас есть масса возможностей, которые были созданы благодаря встречам на высшем уровне между лидерами США и Северной Кореи, а также между лидерами двух Корей", — сказал Бигэн
Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время существует ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться в вопросе осуществления денуклеаризации Корейского полуострова. «Координация между США и Южной Корее очень важна в том процессе. Я с нетерпением жду, что мы в итоге добьемся успеха», — добавил спецпредставитель США.
Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.
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