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Ураган заставил Трампа ввести режим ЧП
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Трамп ввел режим ЧП в двух штатах из-за урагана 

Газета.Ru + ещё 4 25 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине из-за приближающегося урагана "Флоренс". Об этом сообщается в твиттере телеканала ABC News.
"Президент Дональд Трамп одобряет введение режима ЧП в Южной Каролине и Северной Каролине", — говорится в документах, опубликованных телеканалом.
Отмечается, что режим ЧП введен из-за надвигающегося урагана "Флоренс" — в Национальном ураганном центре США ранее предупреждали, что к моменту приближения к Южной Каролине он может стать "экстремально опасным".
Также ранее Трамп заявлял, что надвигающийся шторм является "одним из худших" за последние годы.
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