Ураган заставил Трампа ввести режим ЧП

Трамп ввел режим ЧП в двух штатах из-за урагана

"Президент Дональд Трамп одобряет введение режима ЧП в Южной Каролине и Северной Каролине", — говорится в документах, опубликованных телеканалом.

Отмечается, что режим ЧП введен из-за надвигающегося урагана "Флоренс" — в Национальном ураганном центре США ранее предупреждали, что к моменту приближения к Южной Каролине он может стать "экстремально опасным".

Также ранее Трамп заявлял, что надвигающийся шторм является "одним из худших" за последние годы.