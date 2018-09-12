Ещё
Глава «Аль-Каиды» призвал к новым атакам на США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава «Аль-Каиды» призвал к новым атакам на США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 12 сентября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер запрещенной в России организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири в годовщину атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке обратился с призывом начать войну против США.
Аз-Завахири распространил 30-минутное видеообращение в 17-ю годовщину атаки террористов на Всемирный торговый центр, в результате которой погибло около 3 тыс. человек, сообщает The Mirror.
«Америка является врагом номер один для мусульман, несмотря на ее декларируемый секуляризм», — сказал он.
В качестве доказательства он использовал перемещение американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Глава организации также назвал 14 директив для борьбы с Соединенными Штатами.
Напомним, 11 сентября 2001 года террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне; третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.
Личность одного из погибших во время атаки удалось идентифицировать только в 2017 году.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бутину в США перестали обвинять в попытке обменять секс на должность Известный режиссер предрек Трампу роль последнего президента США Автор книги о Трампе заявил об угрозах России в применении ядерного оружия
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали343
Крымскому мосту предрекли разрушение511
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова446
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение