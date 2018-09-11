CNN: в Белом доме ужесточили правила пользования мобильными телефонами

В администрации Белого дома США ввели для сотрудников новые правила, которые ужесточают правила пользования мобильными телефонами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников.

По данным источников телеканала, изменения в правилах пользования мобильными телефонами было принято после того, как в СМИ попала запись разговора бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман с главой аппарата Белого дома Джоном Келли

Новые правила предполагают, что сотрудники, которые работают в западном крыле Белого дома, будут оставлять в рабочих кабинетах или личных шкафчиках все мобильные устройства, включая выданные на рабочие нужды.

В Белом доме эту информацию в данный момент не прокомментировали.