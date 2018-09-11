Госдеп назвал условие возобновления работы палестинской дипмиссии в США

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости США готовы разрешить снова открыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, если палестинцы предпримут «значимые шаги» в сторону урегулирования арабо-израильского конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы хотим, чтобы они (палестинцы — ред.) говорили и работали на пользу лучшего будущего для израильтян и палестинцев. Они отвергли мирный план, который они даже не видели, они продолжают враждебную риторику и враждебные шаги в адрес США и других сторон. И мы не рассматриваем это как путь к миру. Офис ( ООН — ред.) может быть открыт в будущем, но мы определенно хотели бы, чтобы они предприняли значимые шаги в этом направлении", — сказала Науэрт на брифинге.

В понедельник госдепартамент сообщил, что власти США приняли решение закрыть представительство ООП в Вашингтоне, поскольку организация «не предприняла шагов по продвижению вперед для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем».