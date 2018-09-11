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США пригрозили Международному уголовному суду
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США пригрозили санкциями Международному уголовному суду 

Российская Газета + ещё 32 1 час назад
Фото: Reuters
США предпримут все возможное, вплоть до введения санкций, чтобы защитить своих граждан от несправедливого преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Речь, в частности, идет о попытках преследования военных США за преступления в Афганистане, сообщает РИА Новости.
"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", — заявил Болтон.
Он также пообещал рассмотреть возможность принятия мер в Совбезе ООН по ограничению полномочий суда, чтобы он не осуществлял юрисдикцию над американцами и гражданами стран-союзниц США, которые не ратифицировали Римский cтатут.
Не исключается и введение санкций против судей МУС. "Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США", заявил Болтон.
Международный уголовный суд был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Большинство стран мира признают юрисдикцию этого суда. США изначально выступали против него.
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