Разведка США утверждает, что Асад готов применить хлор

По версии источников издания, Асад «одобрил применение газа хлора в наступательной операции на последний крупный оплот мятежников». Как утверждается в публикации, Вашингтон получил «новые разведывательные данные, свидетельствующие, что Асад позволил военным применять хлор при любых наступательных операциях». Издание уточняет, что «из последних разведывательных данных неясно, разрешил ли Асад военным также применять газ зарин».

Как следует из публикации, « Пентагон готовит возможные меры в военной сфере, однако Трамп еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы». Кроме того, в материале говорится, что американские официальные лица пока не уточнили «станет ли применение хлора основанием для авиаударов США по режиму Асада».

В материале отмечается, что, если США решат нанести удар по Сирии, то он, вероятно, будет более масштабным, чем прежние. В этом случае Трампу «снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада». Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.