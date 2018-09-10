Ещё
Трамп получил письмо Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп получил письмо Ким Чен Ына и готовится назначить вторую встречу 

РИА Новости + ещё 47 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп получил письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына, готовится назначить вторую встречу, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Это было очень теплое, позитивное письмо. Мы не будем обнародовать письмо полностью", — сказала Сандерс на брифинге.
"Основной задачей письма было запросить и попробовать назначить еще одну встречу с президентом (США). Мы к этому готовы и уже находимся в процессе координации на этот счет", — сказала Сандерс.
Трамп и Ким Чен Ын встречались в Сингапуре в июне.
Последние новости
"Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей "В мире неспокойно": в бутылке нашли послание времен СССР Чего на самом деле хочет Константинополь на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1355
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе1173
Пьяные украинцы приплыли в Крым подружиться с россиянами151
В Крыму пренебрегли резким заявлением Киева256
«Я прошу коллег: выступайте покороче»88
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
02:51
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян
Политика
18:54
Синдзо Абэ решил порадовать россиян
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение