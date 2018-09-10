Трамп получил письмо Ким Чен Ына и готовится назначить вторую встречу

"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Это было очень теплое, позитивное письмо. Мы не будем обнародовать письмо полностью", — сказала Сандерс на брифинге.

"Основной задачей письма было запросить и попробовать назначить еще одну встречу с президентом (США). Мы к этому готовы и уже находимся в процессе координации на этот счет", — сказала Сандерс.

Трамп и Ким Чен Ын встречались в Сингапуре в июне.