Трамп получил письмо Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп получил письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына, готовится назначить вторую встречу, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Это было очень теплое, позитивное письмо. Мы не будем обнародовать письмо полностью", — сказала Сандерс на брифинге.
"Основной задачей письма было запросить и попробовать назначить еще одну встречу с президентом (США). Мы к этому готовы и уже находимся в процессе координации на этот счет", — сказала Сандерс.
Трамп и Ким Чен Ын встречались в Сингапуре в июне.