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Москалькова попросила президента США помиловать Ярошенко
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Москалькова попросила президента США помиловать Ярошенко 

Российская Газета + ещё 37 13 сентября 2018
Фото: dp.ru
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова написала обращение к президенту США Дональду Трампу, в котором попросила помиловать осужденного на 20 лет летчика Константина Ярошенко.
"Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его. Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы", — сообщила омбудсмен.
Но зато ей удалось получить разрешение от американской стороны на встречу Ярошенко с семьей. Впервые за сеть лет жена и дочь Константина смогли навестить его в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). Это произошло 24 августа.
Напомним, что Константин Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии, откуда он был доставлен в США. Уже в Соединенных штатах в 2011 году его приговорили к 20 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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