Москалькова попросила президента США помиловать Ярошенко

"Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его. Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы", — сообщила омбудсмен.

Но зато ей удалось получить разрешение от американской стороны на встречу Ярошенко с семьей. Впервые за сеть лет жена и дочь Константина смогли навестить его в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). Это произошло 24 августа.

Напомним, что Константин Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии, откуда он был доставлен в США. Уже в Соединенных штатах в 2011 году его приговорили к 20 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.