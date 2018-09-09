США признали свою ошибку по задержанной россиянке

США признали, что Бутина не предлагала интимные услуги в обмен на должность

Прокуратура в США признала, что россиянка Мария Бутина , которую обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, не предлагала интимные услуги в обмен на должность.

Как следует из опубликованных в судебной базе данных, власти США были уверены, что Бутина предлагала секс в обмен "на должность в организации, представляющей особый интерес". Отмечается, что такой вывод был сделан из переписки обвиняемой с "другим лицом". Защита Бутиной отрицала это.

"Даже принимая во внимание, что правительство (США) ошибочно истолковало эту конкретную переписку, вызывают сомнения утверждения ответчика о том, что ее отношения с (гражданином) США Лицом 1 достаточно прочны, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против ее, если она будет освобождена", — говорится в документе.

Тем самым прокуратура аргументирует свою позицию относительно того, что Бутина должна оставаться под стражей.

По данным СМИ, лицом 1 является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, с которым у Бутиной были близкие отношения. Утверждения прокуратуры о том, что Бутина якобы предлагала интимные услуги, были широко подхвачены американскими СМИ, которые видели в этом еще одно доказательство "шпионской деятельности" россиянки.