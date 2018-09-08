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Прокуроры в США признали ошибку в деле Бутиной
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США признали, что Бутина не предлагала интимные услуги в обмен на должность 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
Прокуратура в США признала, что россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, не предлагала интимные услуги в обмен на должность.
Как следует из опубликованных в судебной базе данных, власти США были уверены, что Бутина предлагала секс в обмен "на должность в организации, представляющей особый интерес". Отмечается, что такой вывод был сделан из переписки обвиняемой с "другим лицом". Защита Бутиной отрицала это.
"Даже принимая во внимание, что правительство (США) ошибочно истолковало эту конкретную переписку, вызывают сомнения утверждения ответчика о том, что ее отношения с (гражданином) США Лицом 1 достаточно прочны, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против ее, если она будет освобождена", — говорится в документе.
Тем самым прокуратура аргументирует свою позицию относительно того, что Бутина должна оставаться под стражей.
По данным СМИ, лицом 1 является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, с которым у Бутиной были близкие отношения. Утверждения прокуратуры о том, что Бутина якобы предлагала интимные услуги, были широко подхвачены американскими СМИ, которые видели в этом еще одно доказательство "шпионской деятельности" россиянки.
Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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