Прокуроры признали свое заблуждение в деле Бутиной

Прокуроры в США признали свое заблуждение в деле Бутиной

Американские прокуроры признали, что неправильно поняли содержание текстовых сообщений, на которых строилось обвинение против россиянки Марии Бутиной , задержанной в США . Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, обвинители в США на основании переписки Бутиной обвиняли ее в предоставлении секс-услуг в обмен на "позицию в организации с особыми интересами".

"Я хочу, чтобы данный "разворот" правительства был также полно освещен, как прежде освещались ложные обвинения", — заявил адвокат Бутиной в США Роберт Дрисколл.