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Прокуроры признали свое заблуждение в деле Бутиной
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Прокуроры в США признали свое заблуждение в деле Бутиной 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Американские прокуроры признали, что неправильно поняли содержание текстовых сообщений, на которых строилось обвинение против россиянки Марии Бутиной, задержанной в США. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, обвинители в США на основании переписки Бутиной обвиняли ее в предоставлении секс-услуг в обмен на "позицию в организации с особыми интересами".
"Я хочу, чтобы данный "разворот" правительства был также полно освещен, как прежде освещались ложные обвинения", — заявил адвокат Бутиной в США Роберт Дрисколл.
Ранее в российском МИДе заявили, что США не предоставили даже косвенного доказательства вины Бутиной.
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