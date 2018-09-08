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Товарооборот между США и Азербайджаном за 6 месяцев 2018 г составил более $476 млн
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Товарооборот между США и Азербайджаном за 6 месяцев 2018 г составил более $476 млн 

Прайм 1 час назад
БАКУ, 8 сен /ПРАЙМ/. Товарооборот между США и Азербайджаном за январь-июнь 2018 года составил 476,1 миллиона долларов, заявил в субботу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мустафаева, об этом министр заявил на встрече с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайном Макфитерсем.
"В настоящее время в сфере промышленности, строительства, связи, банковском секторе и других областях Азербайджана действуют 240 американских компаний. США являются одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Товарооборот между странами за январь-июнь 2018 года составил 476,1 миллиона долларов", — сказал Мустафаев.
Как отметил в ходе встречи министр, связи между Азербайджаном и США успешно развиваются, осуществляется успешное сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта, образования, сельского хозяйства, безопасности, борьбы с терроризмом и других сферах, а для развития сотрудничества между двумя странами существует необходимая правовая база.
Первый заместитель помощника госсекретаря США, отметив цель приезда в страну — для участия в Азербайджанском форуме по конкурентоспособности, выразил удовлетворение организацией на высоком уровне форума, участием в его работе американских компаний.
Макфитерс также сказал, что США приветствуют работу, проделанную в области диверсификации ненефтяного сектора, развития предпринимательства в Азербайджане. По его словам, американские компании также заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, туризма, альтернативной энергетики и других сферах.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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