Обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России экстрадировали из Грузии в США 

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Гражданин России Андрей Тюрин, которому в США предъявлены обвинения в серьезных киберпреступлениях, был задержан по запросу Вашингтона на территории Грузии и экстрадирован в Соединенные Штаты. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Секретной службы США, которая в том числе отвечает за охрану первых лиц государства.
Как утверждается в документе, Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе финансовых структур, брокерских контор и прессы, специализирующей на публикации финансовой информации.