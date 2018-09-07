Ещё
Обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России экстрадировали из Грузии в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России экстрадировали из Грузии в США 

ТАСС + ещё 5 46 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Гражданин России Андрей Тюрин, которому в США предъявлены обвинения в серьезных киберпреступлениях, был задержан по запросу Вашингтона на территории Грузии и экстрадирован в Соединенные Штаты. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Секретной службы США, которая в том числе отвечает за охрану первых лиц государства.
Как утверждается в документе, Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе финансовых структур, брокерских контор и прессы, специализирующей на публикации финансовой информации.
ТАСС: последние новости
Трамп надеется, что Ким Чен Ын прислал ему позитивное письмо Силы ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем на Голанах Fox: республиканцы попросили Трампа рассекретить документы по "делу о сговоре с РФ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ответили России внезапными военными учениями192
Неожиданное решение Меркель и другие события дня42
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка418
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию691
Новый глава ДНР сделал первое заявление205
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение