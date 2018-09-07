Обвиняемого в киберпреступлениях гражданина России экстрадировали из Грузии в США

ВАШИНГТОН, 7 сентября. / ТАСС /. Гражданин России Андрей Тюрин , которому в США предъявлены обвинения в серьезных киберпреступлениях, был задержан по запросу Вашингтона на территории Грузии и экстрадирован в Соединенные Штаты. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Секретной службы США, которая в том числе отвечает за охрану первых лиц государства. Как утверждается в документе, Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе финансовых структур, брокерских контор и прессы, специализирующей на публикации финансовой информации.