CNN: Армия США объявила о готовности защищаться от российских атак в Сирии

Россия дважды за период с 1 по 7 сентября предупредила США о подготовке сирийской и российской армиями атаки на регион, где размещены десятки американских солдат, — по словам представителей Москвы , в этих зонах также находятся боевики и террористы. Военные армии США ответили, что не желают конфликта, однако готовы ответить на любую агрессию. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона

«Соединенные Штаты не намереваются сражаться с правительством Сирии или группами, оказывающими ему поддержку. Однако в случае атаки по нашей стороне Соединенные Штаты немедленно нанесут пропорциональный ответный удар, чтобы защитить США, коалицию или наших союзников», — заявил анонимный военный. Другой представитель ведомства уточнил, что США неоднократно «предупреждали русских не влезать в Эт-Танф» и что американские военные готовы отвечать на возможную агрессию.

Основные опасения Пентагона касаются возможного использования Россией флота в Средиземноморье или авиации для нанесения ракетного удара по территориям «боевиков», сообщает CNN. По словам представителей ведомства, если российские удары не будут очень точно нацелены на террористов, то они могут втянуть в конфликт американские силы.

США ранее заявляли, что готовы нанести быстрый удар по позициям правительства Сирии, если армия Асада применит в войне химическое оружие. Постпред РФ при ООН Василий Небензя 6 сентября высказал мнение, что если Вашингтон хочет предотвратить возможность химатаки, то Соединенным Штатам стоит передать свою информацию о возможных источниках химоружия в ОЗХО , а не держать ее в тайне. Минобороны РФ сообщало в конце августа, что на территории Сирии готовятся провокации с инсценировкой химатаки, которые и станут поводом для авиаударов.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В боевых действиях участвуют правительственные силы, оппозиционеры, боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) и других террористических группировок. По разным подсчетам, за семь лет погибло от 360 до 470 тысяч человек. Миллионы сирийцев стали беженцами.