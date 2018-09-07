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Боевой самолет США «провалил» упражнение по дозаправке и получил повреждения
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Боевой самолет США «провалил» упражнение по дозаправке и получил повреждения 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Американские военные квалифицировали инцидент, как несчастный случай класса А.
Боевой американский самолет F-35C Lightning II Joint Strike Fighter, взлетавший с авианосца «Авраам Линкольн» получил повреждения во время выполнения упражнения по дозаправке. Это первый крупный «провал» в воздухе самолетов модификации F-35, предназначенных для авианесущих кораблей.
Военные США квалифицировали произошедшее, как «несчастный класса А», то есть самый серьезный тип инцидентов для боевых самолетов. К ним причисляются происшествия, в которых боевые самолеты получают ущерб в более чем 2 миллиона долларов, или же при которых машины полностью разрушены, а экипаж погиб или получил серьезные травмы. Стоит отметить, что один только двигатель F-35C стоит около 14 миллионов долларов, о чем сообщил портал USNI News.
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