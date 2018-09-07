Боевой самолет США «провалил» упражнение по дозаправке и получил повреждения

Американские военные квалифицировали инцидент, как несчастный случай класса А.

Боевой американский самолет F-35C Lightning II Joint Strike Fighter, взлетавший с авианосца « Авраам Линкольн » получил повреждения во время выполнения упражнения по дозаправке. Это первый крупный «провал» в воздухе самолетов модификации F-35, предназначенных для авианесущих кораблей.

Военные США квалифицировали произошедшее, как «несчастный класса А», то есть самый серьезный тип инцидентов для боевых самолетов. К ним причисляются происшествия, в которых боевые самолеты получают ущерб в более чем 2 миллиона долларов, или же при которых машины полностью разрушены, а экипаж погиб или получил серьезные травмы. Стоит отметить, что один только двигатель F-35C стоит около 14 миллионов долларов, о чем сообщил портал USNI News.