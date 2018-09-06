Эсминец ВМС США перехватил в Аденском заливе неопознанное судно с 2,5 тыс. АК-47

ВАШИНГТОН, 6 сентября. / ТАСС /. Ракетный эсминец Jason Dunham ВМС США перехватил в Аденском заливе неопознанное судно, которое перевозило 2,5 тыс. автоматов АК-47. Об этом сообщила в четверг пресс-служба 5-го флота ВМС США.

Инцидент произошел 28 августа. «После высадки на судно с целью проверки его флага в соответствии с международными нормами было выявлено, что оно не имеет государственной принадлежности. Происхождение и пункт назначения судна пока не определены», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что речь идет уже о пятом с 2015 года перехвате кораблями 5-го флота ВМС США судов с оружием.