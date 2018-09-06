Меланья Трамп заявила о «саботаже» в Белом доме

Меланья Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже

По ее словам, анонимный автор из Белого дома должен раскрыть свою личность.

Она также добавила, что данный человек "саботирует США" своими "трусливыми" действиями.

Меланья подчеркнула, что для США важна свобода слова, однако, американские СМИ должны быть честными и ответственными.