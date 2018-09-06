США столкнулись с более опасным врагом, чем Россия

Президента Дональда Трампа вновь предал кто-то из ближайших соратников. Или — не предал, поскольку имя предателя не известно. В любом случае, речь идет о группе заговорщиков в Белом доме, цель которых — противодействие политике Трампа «во благо Америки». Это утверждение справедливо в том случае, если благом для Америки является гражданская война.

Политические новости всё больше напоминают фантастическую литературу, но никакого удовольствия это «воплощение сказки в быль» не вызывает.

Например, в США есть Центра глобального взаимодействия (ЦГВ), входящий в структуру Госдепартамента . Основным претендентом на должность руководителя ЦВГ, задачей которого является «противодействие информационному влиянию со стороны России », называют репортера телеканала Fox News Ли Габриэль. Ей 43 года, она выпускница Военно-морской академии США, служила пилотом истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet с позывным «Цветок». После выхода в отставку поступила в Нью-Йоркскую академию кино, с 2009 года сотрудничала с телеканалом NBC , а в 2013 перешла на Fox. Увлекается виндсерфингом (в её Инстаграме много фотографий на эту тему) и горными лыжами.

Профессиональные навыки Ли Габриэль живо напоминают о Дамилоле Карпове, главном герое фантастического романа Виктора Пелевина «S. N. U. F. F.», вышедшего в 2011 году.

Действие происходит в далёком будущем. Привилегированная часть человечества — «люди» живут внутри огромного шара, размещенного над «Уркаиной», где живут, соответственно, «орки». Дамилола Карпов — оператор тяжело вооруженной беспилотной видеокамеры, с помощью которой он может снимать новости и фильмы, а также расстреливать орков и устраивать фейерверки для богатых заказчиков.

Всё то же самое может делать Ли Габриэль — управлять боевым самолетом, вести новости, снимать кино, а теперь она будет использовать свои умения для «борьбы с российским влиянием». Даже интересно, читали ли Пелевина инициаторы назначения Габриэль, или автор, как бывало уже неоднократно, предсказал будущее.

Как бы там ни было, на передовицах большинства англоязычных СМИ сегодня не очередная попытка США создать универсальное оружие против «кремлёвской пропаганды». И даже не новые, ещё более фантастические обвинения Британии в адрес России по поводу «дела Скрипалей». Все обсуждают анонимную колонку в The New York Times , автором которой редакция назвала «высокопоставленного чиновника администрации Трампа, которого все мы знаем и чья работа может оказаться под угрозой в том случае, если его имя станет известным».

Разумеется, сказать нельзя достоверно, действительно ли текст написал кто-то из сотрудников Белого дома или журналисты The New York Times придумали его самостоятельно, или это очередные «русские хакеры» вышли на доверчивую редакцию от имени «высокопоставленного чиновника». Все думали, что в эру интернета информация станет доступнее, но ситуация выглядит ровно противоположным образом.

Полный перевод колонки публикует «ИноСМИ» В основном это пафосные антитрамповские лозунги, фактуры в анонимке немного.

«Корень всех проблем — аморальность президента. Все, кто с ним работает, знают, что он не руководствуется никакими явными принципами в процессе принятий решений», — пишет аноним.

«Возможно, в нынешнюю эпоху хаоса это мало кого успокоит, но американцы должны знать, что в Белом доме есть ответственные люди. Мы полностью осознаем, что сейчас происходит. И мы пытаемся делать то, что правильно, даже когда Дональд Трамп не хочет этого делать», — утверждает он же.

«Что касается России, к примеру, президент не хотел высылать множество шпионов г-на Путина в ответ на отравление бывшего российского шпиона на территории Великобритании. Он несколько недель жаловался на то, что высокопоставленные представители его администрации втянули его в дальнейшую конфронтацию с Россией, и выражал недовольство в связи с тем, что США продолжают вводить санкции против этой страны за ее дурное поведение. Однако его команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, знала, как нужно себя вести: такие меры были необходимы, чтобы привлечь Москву к ответственности», — настаивает автор.

И так далее, вплоть до пафосной концовки: «Внутри администрации присутствует тайное сопротивление людей, которые решили поставить интересы своей страны на первое место. Однако по-настоящему ситуацию могут изменить только простые граждане, которые способны подняться над политикой, навести мосты и отказаться от разнообразных ярлыков в пользу всего одного: американцы».

Разумеется, только аноним и его соратники удерживают Трампа от того, чтобы упасть в объятия Владимира Путина — с этим теперь даже спорить глупо (и не потому, что это правда). И все же отметим, что Трамп и накануне избрания, и после победы пытался призвать своих оппонентов к менее разрушительному стилю взаимодействия, но безуспешно. Для противников нынешнего президента его избирателей как будто бы не существует. Они сражаются с Трампом так, как будто его действительно прислали из Москвы, и ни малейшей поддержки внутри страны он не имеет.

Это, разумеется, не соответствует действительности, и социологические исследования это подтверждают: антирейтинг у Трампа огромный (что не удивительного при столь массовой «черной» PR-кампании), но и рейтинг составляет порядка 40%. Получается, этим 40% аноним из администрации отказывает в праве носить ярлык «американцы».

Американский президент отреагировал на анонимку в своем стиле, назвав автора ТРУСОМ (именно так, заглавными буквами) и призвав NYT огласить его личность «в целях национальной безопасности».

Действительно, мало какому политику будет приятно узнать, что люди, которых он принял на работу и которым доверяет, создали «сеть заговорщиков» с целью противостоять его политике. Вполне возможно, что именно эту цель и преследовала NYT — заставить Трампа нервничать, опасаться собственной тени, а в реальности никакого «заговора» нет и не было.

В любом случае, это повод для серьезного расследования. Авторы анонимки могут писать всё, что угодно, но если «движение сопротивления» действительно существует, выявить его — прямая обязанность американских спецслужб. Если же это выдумка журналистов, пусть это подтвердит ФБР

А пока известен только примерный список подозреваемых.

Проблема в том, что у Бюро сейчас нет свободных сотрудников — все ищут следы «российского вмешательства» (как прошлого — в выборы президента, так и будущего — в предстоящие выборы Конгресса и Сената). На борьбу с этим вмешательством тратятся сотни миллионов долларов, для этого нанимаются высококвалифицированные кадры, вроде летчицы-журналисты Ли Габриэль.

А заговор следует искать куда ближе. Каким бы «аморальным» и неприятным для многих человеком ни был Дональд Трамп, он законно избранный и приведенный к власти президент. Любой заговор против него — это заговор против государства, а не против личности. Но степень разложения американского общества дошла до того, что СМИ считают подобные заговоры вполне «моральными» и общественно приемлемыми.

Собственно, это тоже много раз встречалось как в литературе, так и в реальности. Создать воображаемого внешнего врага и под этим прикрытием успешно решать сугубо внутренние вопросы — не ново. Вот только привести подобные заговоры могут к реальному кровопролитию, особенно — в стране с вооруженным до зубов населением.