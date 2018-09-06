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Два человека убиты в Цинциннати
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Fox: два человека убиты, еще четверо ранены в результате стрельбы в Цинциннати 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Стрельба произошла в четверг в городе Цинциннати (штат Огайо), два человека убиты, еще четверо тяжело ранены. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Оно ссылается на данные, полученные из источников в правоохранительных органах.
Управление городской полиции пока подтвердило лишь факт стрельбы по адресу улица Уоллнат-стрит, дом 511. "Управление полиции Цинциннати расследует инцидент со стрельбой, происшедший в фойе и на разгрузочной площадке здания, расположенного по адресу: улица Уоллнат-стрит, дом 511", — уточнило управление в своем Twitter.
Зона вокруг места происшествия оцеплена.
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