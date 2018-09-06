Два человека убиты в Цинциннати

Fox: два человека убиты, еще четверо ранены в результате стрельбы в Цинциннати

Стрельба произошла в четверг в городе Цинциннати (штат Огайо), два человека убиты, еще четверо тяжело ранены. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Оно ссылается на данные, полученные из источников в правоохранительных органах

Управление городской полиции пока подтвердило лишь факт стрельбы по адресу улица Уоллнат-стрит, дом 511. "Управление полиции Цинциннати расследует инцидент со стрельбой, происшедший в фойе и на разгрузочной площадке здания, расположенного по адресу: улица Уоллнат-стрит, дом 511", — уточнило управление в своем Twitter.

Зона вокруг места происшествия оцеплена.