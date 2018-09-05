Трамп прояснил судьбу главы Пентагона

"На протяжении ряда лет я слышал, что генерал Мэттис — это интеллект", — сказал Трамп.

По его словам, он доволен работой Мэттиса.

Он также отметил, что Мэттис сделал "замечательные комментарии на его счет".

Ранее СМИ сообщили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал коллегам, что Трамп "действовал и понимал как пяти— или шестиклассник" во время обсуждения важности американской обороны в Южной Корее.

Как отмечалось, большинство сотрудников Белого дома считают Трампа "идиотом".