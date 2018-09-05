Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок

По мнению представителя Пентагона, которым он поделился с американскими конгрессменами во время обсуждения американской системы ПРО, попытки России и Китая создать новый миропорядок касаются не только баллистических ракет, но и крылатых ракет, а также, в недалеком будущем, гиперзвуковых систем вооружения, передает ТАСС

Среди угроз, с которыми США сталкиваются в ракетной сфере, Руд также перечислил КНДР и Иран.