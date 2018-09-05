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Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок
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Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок 

Деловая газета «Взгляд» 5 сентября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Россия и Китай оспаривают систему международной безопасности, созданную Соединенными Штатами, и работают над созданием иного международного порядка, «который отличается от возникшего после окончания Второй мировой войны».
По мнению представителя Пентагона, которым он поделился с американскими конгрессменами во время обсуждения американской системы ПРО, попытки России и Китая создать новый миропорядок касаются не только баллистических ракет, но и крылатых ракет, а также, в недалеком будущем, гиперзвуковых систем вооружения, передает ТАСС.
Среди угроз, с которыми США сталкиваются в ракетной сфере, Руд также перечислил КНДР и Иран.
Напомним, в начале августа глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен объявил о возвращении к конкуренции великих держав.
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