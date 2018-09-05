The Hill: новая книга о Трампе расшатывает Белый дом

Книга американского журналиста Боба Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом Доме", которая выйдет 11 сентября, расшатывает Белый дом, пишет издание The Hill.

"Взрывоопасные выдержки" из долгожданной книги Вудворда, который участвовал в расследовании Уотергейтского скандала, рассказывают о ситуации в Белом доме при президенте США Дональде Трампе. Они появились накануне в газете The Washington Post

The Hill отмечает, что эта книга создает новый кризис для американского президента, поскольку его Республиканская партия встречается с новыми вызовами за два месяца до промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся в ноябре текущего года.

Книга Вудворда представляет администрацию президента США растерзанной внутренней борьбой. Помимо этого, в тексте также уделяется внимание помощникам Трампа, которые изображены как люди, пытающиеся обуздать наихудшие импульсы Трампа, пишет The Hill.

Вудворд описывает администрацию Трампа, у которой "нервный срыв", рассказывая даже о таких случаях, когда сотрудники выхватывали бумаги со стола Трампа, чтобы он не успел их увидеть.

Помощники сравнивают паранойю Трампа в отношении специального прокурора Роберта Мюллера , который ведет "российское дело", с последними днями в Белом доме бывшего президента США Ричарда Никсона , добавляет издание.

Демократы заявляют в свою очередь, что эта книга, еще раз доказывает их аргумент о том, что Трамп непригоден для президентства.