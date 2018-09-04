Назван преемник Маккейна

Вдова Маккейна рассказала, кто займёт место её супруга в сенате

Синди Маккейн , вдова скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна, рассказала, кто займёт место её мужа в сенате США

Как она написала на своей странице в Twitter, данный пост будет временно занимать экс-сенатор от Аризоны республиканец Джон Кайл

«Джон Кайл — дорогой друг для меня и Джона. Это огромная дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона», — отметила она.

Уточняется, что Кайл будет работать лишь два года — до окончания срока, на который избирался Маккейн.

Ранее сообщалось, что сама Синди Маккейн может занять его пост в сенате США.

26 августа стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.