Назван преемник Маккейна

Синди Маккейн, вдова скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна, рассказала, кто займёт место её мужа в сенате США.
Как она написала на своей странице в Twitter, данный пост будет временно занимать экс-сенатор от Аризоны республиканец Джон Кайл.
«Джон Кайл — дорогой друг для меня и Джона. Это огромная дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона», — отметила она.
Уточняется, что Кайл будет работать лишь два года — до окончания срока, на который избирался Маккейн.
Ранее сообщалось, что сама Синди Маккейн может занять его пост в сенате США.
26 августа стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.