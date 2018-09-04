Назван преемник Маккейна

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Вдова Маккейна рассказала, кто займёт место её супруга в сенате 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Синди Маккейн, вдова скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна, рассказала, кто займёт место её мужа в сенате США.
Как она написала на своей странице в Twitter, данный пост будет временно занимать экс-сенатор от Аризоны республиканец Джон Кайл.
«Джон Кайл — дорогой друг для меня и Джона. Это огромная дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона», — отметила она.
Уточняется, что Кайл будет работать лишь два года — до окончания срока, на который избирался Маккейн.
Ранее сообщалось, что сама Синди Маккейн может занять его пост в сенате США.
26 августа стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.
RT на русском: последние новости
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