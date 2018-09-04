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Польские военные пройдут в США обучение работе с системой ПРО Patriot
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Польские военные пройдут в США обучение работе с системой ПРО Patriot 

ТАСС 4 сентября 2018
ВАРШАВА, 4 сентября. /ТАСС/. Польша подписала с США межправительственные соглашения об обучении польских военнослужащих тонкостям работы с американской системой противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Документы были подписаны во вторник представителем министерства национальной обороны республики в ходе проходящего в городе Кельце Международного салона оборонной промышленности.
Как информировало польское минобороны в Twitter, «главная цель соглашений — подготовка американскими специалистами операторов двух батарей системы Wisla, приобретаемых в рамках этой программы». Подписанные документы переданы в посольство США.
Представитель министра обороны по программе Wisla полковник Михал Марчиняк пояснил, что одно из соглашений касается подготовки польского персонала батареи Patriot, которое планируется начать в 2020 году в США. Еще один документ предусматривает обучение на польской территории американскими специалистами операторов первой батареи, в том числе взаимодействию на уровне дивизии.
Правительство Польши в конце марта подписало соглашение о реализации первой фазы поставок в республику Patriot. Страна приобретает их для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Первые поставки должны произойти в 2022 году, а последующие — в 2024 году.
Договоренность с США предусматривает приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.
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